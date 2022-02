Solo : improvisation sous influence Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non de 9€ à 12€ Réservations : lafabriqueaimpros.com/programmation Tout public Seul en scène improvisé. Jouer un spectacle en solo avec une grande liberté, mais avec une direction et des contraintes données par un parrain ou une marraine. Chaque soir, un comédien ou une comédienne jouera seul.e un spectacle, mais c’est un autre membre de la compagnie de la Poule qui aura défini les contours de la soirée ! La personne en jeu ne découvrira les surprises préparées par son parrain ou sa marraine que le jour-même, une fois sur scène, en même temps que le public. Une création proposée par la compagnie professionnelle La Poule. Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com

