Solo Guy Cotten Concarneau, lundi 11 mars 2024.

La 47e édition de la Solo Guy Cotten, qui se déroulera du 11 au 15 mars prochain, donnera cette année le coup d’envoi de la saison du circuit Figaro Beneteau. Avec un format revisité, alliant régates côtières et parcours au large, cette fidèle épreuve du calendrier organisée par la Société des Régates de Concarneau attire un nombre grandissant de figaristes ; et ils sont plus de 35 bateaux attendus aux pieds de la ville close à partir du 9 mars prochain. De quoi démarrer en beauté le Championnat de France Elite de Course au Large 2024 !

Le Programme

9 et 10 mars 2024

Contrôles des bateaux à quai

11 mars 2024 11h

Départ des parcours côtiers

12 mars 2024 11h

Départ des parcours côtiers

13 mars 2024 14h30

Départ de la grande course

15 mars 2024

Arrivées de la grande course

16 mars 2024 11h30

Remise des prix .

Port de plaisance

Concarneau 29900 Finistère Bretagne

