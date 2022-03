Solo ENTRE [DEUX] 2.0 Centre d’histoire de la résistance et de la déportation Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Pièce phare de la compagnie Stylistik, Abdou N’Gom reprend le solo ENTRE [DEUX] 2.0 au CHRD. En résonance avec l’exposition temporaire VISAGES, ce spectacle intime questionne le sens même de l’identité et de ce que nous donnons à voir. Un voyage intérieur tout en présence et en puissance, qui masque, démasque et désarme. Durée : 20 min.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:45:00 2022-05-14T20:05:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T21:50:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T22:50:00

