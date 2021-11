« SOLO » DE MARC BARON Le Mans, 22 janvier 2022, Le Mans.

« SOLO » DE MARC BARON Maison de la Biennale (Théâtre P-Scarron) Le Mans

2022-01-22 19:00:00 – 2022-01-22 20:00:00 Maison de la Biennale (Théâtre P-Scarron)

Le Mans Sarthe

Dans le cadre de Le Mans Sonore, L’Ecole Supérieure d’Art et de Design Le Mans propose SOLO de Marc Baron.

Entre un réalisme d’apparence et le désir du plus grand flou, la musique de Marc Baron se joue en tension, entre les micro-détails et les accidents du support magnétique. En concert, il nous emmène dans l’intimité d’un travail en train de se faire, un assemblage singulier, guidé par l’écoute, à la fois complexe, et sensuel.

