Solo de danse de la Compagnie Yma : LUX Monbahus Monbahus Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Monbahus

Solo de danse de la Compagnie Yma : LUX, 2 mars 2023, Monbahus Monbahus. Solo de danse de la Compagnie Yma : LUX Salle des fêtes Monbahus Lot-et-Garonne

2023-03-02 – 2023-03-02 Monbahus

Lot-et-Garonne Monbahus 10 10 EUR « Qu’avons-nous fait des étoiles ? »

Le spectateur cherche sa propre réponse dans un coin de mur, espace de jeu délimité sous ses yeux, dans les oscillations d’une artiste seule en scène, comme une invitation à focaliser sur l’intensité de la solitude féminine. Le dictat de l’univers visuel de notre temps est mis en lumière : avec Lux, Yma invite le public à fuir la lumière bleue des écrans et des lumières leds pour apprivoiser la nécessaire obscurité et voir vibrer la lumière intérieure de l’être humain. Conception et chorégraphie: Chloé Hernandez – Interprétation et chorégraphie: Juliette Bolzer – Création vidéo et chorégraphie: Orin Camus – Création lumière et régie générale: Sylvie Debare – Création musicale: Fred Malle – Texte additionnel: Fabrice Caravaca Durée : 50 min « Qu’avons-nous fait des étoiles ? »

Le spectateur cherche sa propre réponse dans un coin de mur, espace de jeu délimité sous ses yeux, dans les oscillations d’une artiste seule en scène, comme une invitation à focaliser sur l’intensité de la solitude féminine.

Durée : 50 min +33 7 66 86 92 10 Vous êtes ici Vous êtes ici

Monbahus

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Monbahus Autres Lieu Monbahus Adresse Salle des fêtes Monbahus Lot-et-Garonne Ville Monbahus Monbahus lieuville Monbahus Departement Lot-et-Garonne

Monbahus Monbahus Monbahus Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monbahus monbahus/

Solo de danse de la Compagnie Yma : LUX 2023-03-02 was last modified: by Solo de danse de la Compagnie Yma : LUX Monbahus 2 mars 2023 Lot-et-Garonne Monbahus Monbahus, Lot-et-Garonne Salle des fêtes Monbahus Lot-et-Garonne

Monbahus Monbahus Lot-et-Garonne