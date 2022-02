Solo de clown sorcière Muel, 13 février 2022, Muel.

Solo de clown sorcière Muel

2022-02-13 16:30:00 – 2022-02-13 17:10:00

Muel Ille-et-Vilaine Muel

Solo « Il ne restera rien » de Frau friette. Interprétation du texte de la chanson des Ogres, de Barback, un cri, un ovni.

Réservations via hello asso (lien ci-dessous). Mettre 0€ sur le prix de la réservation.

Le paiement sur place est aussi sur possible.

Convient à partir de 5ans. Lieu : Antre de l’éléphant. Durée : 40 minutes.

+33 6 46 59 79 43 http://www.helloasso.com/associations/l-antre-de-l-elephant/evenements/frau-friette-solo-de-clown-sorciere

Muel

