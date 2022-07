SOLO DE CIRQUE – ZÉLES D’OBUS Saint-Dié-des-Vosges, 26 juillet 2022, Saint-Dié-des-Vosges.

SOLO DE CIRQUE – ZÉLES D’OBUS

Saint-Roch cour de l’école Jacques Prévert Saint-Dié-des-Vosges Vosges cour de l’école Jacques Prévert Saint-Roch

2022-07-26 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-26

cour de l’école Jacques Prévert Saint-Roch

Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

Un spectacle burlesque et musical dans lequel Benoît Charpe danse sur sa monture et enchaîne les figures sur un monocycle.

Un moustique obstiné et taquin va entraîner un vagabond à prendre de la hauteur, à décoller puis chevaucher un monocycle pour créer de hautes figures aériennes. Cette chasse au moustique sera rocambolesque, burlesque et semée de chutes, de cascades et de rebondissements faisant du monocycle un Pégase et du vagabond un cavalier qui surgit hors de l’ennui.

Obus, ce vagabond interprété par Benoît Charpe nous transporte dans un monde poétique et lunaire. Ce dandy maladroit nous révèle ainsi toute l’étendue de son talent et toute sa virtuosité en ne faisant plus qu’un avec son unique roue !

A partir de 5 ans.

