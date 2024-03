Solo & co days Edition 2024 Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux, mardi 9 avril 2024.

Solo & co days Edition 2024 Venez rencontrer tous les experts de la création et reprise d’entreprise le 9 avril lors des Solo & co days Mardi 9 avril, 09h00 Hôtel de Bordeaux Métropole gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T09:00:00+02:00 – 2024-04-09T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-09T09:00:00+02:00 – 2024-04-09T18:00:00+02:00

Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise ? Nos experts seront présents pour vous faire bénéficier de conseils personnalisés et construire un parcours adapté à vos besoins.

Hôtel de Bordeaux Métropole Esplanade Charles de Gaulle, 33076 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.soloandcodays.com »}]

Création micro entreprise