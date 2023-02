Solo – Bénédicte Vilgrain, “Une grammaire tibétaine” Centre International de la Poésie, 18 mars 2023, Marseille 2e Arrondissement .

2 Rue De la Charité Centre International de la Poésie Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhone Centre International de la Poésie 2 Rue De la Charité

2023-03-18 11:00:00 – 2023-03-18

En introduction à “Ngà*” (Héros-Limite, 2009), chapitre huit d’Une grammaire tibétaine, je fais le vœu de suivre les versets du poème initiateur de la langue tibétaine écrite, attribué à l’auteur (réel ou rêvé) Thonmi Sambhota, VIIe siècle.



bČu, chapitre dix (paru chez Eric Pesty,2011), illustre les règles qui président à la coordination des éléments d’une liste. Règles phonétiques, devenues orthographiques par le pouvoir législatif octroyé à l’écrit. Ainsi, à propos de la sixième lettre suffixe, ce verset de Thonmi Sambhota : “La sixième, censée relier ce qu’on série…/ Faisons suivre les dix lettres suffixes / de la sixième, on aura relié ce qu’on avait sérié.”

La “sixième” des lettres suffixes, c’est “m”, comme “aime” de “aimer”, ou “aim” de “but” en anglais. Se diriger vers un but qu’on aime : le rôle de la phrase.



Le Chapitre onze (Voir “Introduction à Chou” (L’Ours blanc n° 10, Héros-Limite) et Ulf Stolterfoht, des objets, Eric Pesty éd. Le reste épars ou à paraître.) est consacré à un non-cas grammatical appelé « ergatif » (comme le petit du coucou, l’ergatif se développe dans le nid des autres cas grammaticaux).



Avec le vocatif, à traiter au chapitre douze, j’entre dans une nouvelle tonalité : car le grammairien écrit que la particule “Kyé” (Hé !), invariable, se place en début de phrase, et distingue la personne appelée, comme on dirait “Hé !, Grand Roi” : une interjection clairement tibétaine, écrit le commentateur. Et en effet, chaque conte qui distingue une personne en fait à la fin un roi, une reine.

Alors, le chapitre douze se nommera Qui est, en mémoire de la particule vocative “Kyé” !

Solo avec Bénédicte Vilgrain, rendez-vous au CIPM Centre International de Poésie Marseille samedi 18 mars à 11h.

http://cipmarseille.fr/actu.php

