Solo avec Marie SIGAL – Vendredi 15 avril Café municipal l’Entrepotes, 15 avril 2022, Gratentour.

Café municipal l’Entrepotes, le vendredi 15 avril à 19:00

Chanteuse pianiste Un registre chanson-pop des plus dépaysants et forcément fascinant. Une voix percutante et sensible, on ne peut rester indifférent. Marie Sigal nous embarque entre cimes et abîmes, avec des chansons vives et vivifiantes. Ses textes parlent de féminité et de la poésie de l’instant. Elle nous questionne, nous réveille en s’arrêtant sur des moments de vie. Sincère et sans filtre, son univers poétique doit autant à Debussy qu’à Brigitte Fontaine, en passant par Feu! Chatterton.

Un concert excitant et introspectif, sublimé par son piano, comme un prolongement d’elle-même, une seconde voix.

Café municipal l’Entrepotes Place de la mairie, 31150 Gratentour Gratentour Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T19:00:00 2022-04-15T21:00:00