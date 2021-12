Solo Andata – Orchestre de chambre de Paris Bataclan, 13 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du jeudi 13 janvier 2022 au vendredi 14 janvier 2022 :

jeudi, vendredi

de 20h30 à 21h40

Un spectacle musical racontant la traversée de la méditerranée par des passagers du monde. D’après un texte d’Erri de Luca.

Solo Andata

Thomas Bellorini : mise en scène

Hugo Henner : dramaturgie

Gülay Hacer Toruk, Sevan Manoukian, Zsuzsanna Varkonyi : chant

Hélène Lequeux-Duchesne : violon

Mirana Tutuianu : alto

Caroline Peach : contrebasse

Stanislas Grimbert : vibraphone et percussions

Roberto Jean : comédien

Laurian Daire : arrangements

Vincent Joinville : son

Romain Portolan : lumières

Solo andata signifie « aller simple » en italien. C’est le titre d’un recueil de poésies d’Erri de Luca, une mise en vers de l’odyssée infernale de passagers du monde, fuyant vers l’Europe. Ses textes, dans leur simplicité et leur puissance, se prêtent à la rencontre avec des univers musicaux diversifiés. Musique traditionnelle et musique savante éclaireront sa poésie, faite d’errance, de déracinement, de désespoir. – Thomas Bellorini

« Ce n’est pas la mer qui nous a recueillis, nous avons recueilli la mer à bras ouverts. Venus de hauts plateaux incendiés par les guerres et non par le soleil, nous avons traversé les déserts du tropique du Cancer. » le comédien Roberto Jean introduit ainsi la représentation de Solo Andata. Avec lui sur scène, Gülay Hacer Toruk, Sevan Manoukian et Zsuzsanna Varkonyi chantent respectivement en turc, arménien et hongrois, tandis que la partition est interprétée par Stanislas Grimbert (vibraphone, percussions) et un trio de cordes de l’Orchestre de chambre de Paris composé d’Hélène Lequeux Duchesne (violon), Mirana Tutuianu (alto) et Caroline Peach (contrebasse).

Bataclan 50 boulevard Voltaire Paris 75011

Contact : 0970808070 billetterie@ocparis.com https://www.orchestredechambredeparis.com/concert/solo-andata-2/ https://www.facebook.com/orchestredechambredeparis https://twitter.com/orchambreparis/

