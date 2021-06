Solo + Al warda + Techniciens de surface Centre Chorégraphique National – Ballet du Nord, 20 juin 2021-20 juin 2021, Roubaix.

Centre Chorégraphique National – Ballet du Nord, le dimanche 20 juin à 15:00

Théodora Guermonprez et Sarah Bidaw ouvrent le bal par deux étapes de travail. Dans _Solo_, Théodora Guermonprez questionne la solitude, notion complexe et paradoxale, et ses états de corps. Sarah Bidaw présente ensuite sa première création, _Al Warda,_ un voyage initiatique qui commence au coeur de la Vallée des roses à Ouarzazate. Puis la Cie D.Street s’empare du thème du zéro déchet avec _Techniciens_ _de surface_, un street show suprenant et ludique dans lequel Moustapha Bellal réunit un comédien et quatre danseurs dans une création mêlant cultures urbaines et thèmes environnementaux.

€ 5 / 10

À l’occasion du Festival #XU2021, le Ballet du Nord présente une triple affiche d’artistes accueilli.e.s au cours de l’année dans ses studios.

Centre Chorégraphique National – Ballet du Nord 33 rue de l’Epeule, 59100 Roubaix Roubaix Ouest Nord



