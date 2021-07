Sollazzo Ensemble Espace jean-vilar, 30 janvier 2022, Amilly.

le dimanche 30 janvier 2022 à 18:00

Le corps s’en va, le cœur demeure le Chansonnier de Louvain L’ensemble Sollazzo, fondé à Bâle en 2014, rassemble des musiciens ayant une passion pour les répertoires de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. L’ensemble est dirigé par la vièliste Anna Danilevskaia et s’enrichit des différents milieux musicaux dans lesquels ses membres ont évolué : alors que certains sont issus de familles de musiciens spécialisés en musique ancienne, d’autres ont trouvé leur vocation à travers la musique classique, folklorique, le théâtre ou même le music-hall. Les membres de Sollazzo ont étudié dans des institutions renommées pour leur spécialisation en musique ancienne – la Schola Cantorum Basiliensis, l’Esmuc de Barcelone et le CNSM de Paris. Le manuscrit de ce recueil de chansons, ou ‘‘chansonnier’’, a été exhumé en 2015 à Louvain. Le propriétaire en étant inconnu, on l’a dénommé ‘‘Leuven Chansonnier’’. Il se compose de 50 morceaux, dont une pièce religieuse en latin suivie de 49 chansons en français. Celles-ci sont bâties sur le schéma d’un refrain qui émaille plusieurs strophes. Certaines d’entre elles ont pu être attribuées à des maîtres franco-flamands du XVe, tels que Johannes Ockeghem, Antoine Busnois, Firmin Caron… On découvre de même bien des pièces attachantes d’auteurs restés anonymes. Sollazzo a été commissionné pour enregistrer le recueil entier. Une première sélection a vu le jour en 2020. Distribution : Carine Tinney : soprano Andrew Hallock : contre-ténor Jonatan Alvarado : ténor Christoph Sommer : luth Johanna Bartz : flûte Anna Danilevskaia : vihuela de arco et direction Plein tarif : 18 € Tarif réduit : 13 € (sera accordé sur présentation de justificatifs, aux jeunes de 19 ans à 25 ans révolus, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires des minima sociaux et aux titulaires d’une carte de famille nombreuse). Tarif groupe : 13 € (sera accordé aux associations, aux entreprises et aux comités d’entreprise à partir de 10 places achetées sur l’ensemble des concerts proposés). Tarif junior : 5 € (valable jusqu’à 18 ans révolus). La gratuité sera accordée aux élèves de l’École municipale de musique d’Amilly. Tarif parent accompagnant un mineur élève de l’école de musique (dans la limite de 2 personnes) : 10 € MOYENS DE PAIEMENT Règlement par chèque -à l’ordre de Régie saison culturelle d’Amilly-, espèces, carte bancaire y compris sur le lieu du concert. En plus du dispositif yep’s, toujours disponible pour les moins de 25 ans, nouveau pour les jeunes de 18 ans : Possibilité d’utiliser le pass culture. Renseignements : yeps.fr / pass.culture.fr Espace Jean-Vilar 264, rue de la Mère-Dieu 45200 AMILLY 02 38 85 81 96 / [ejv@amilly45.fr](mailto:ejv@amilly45.fr) Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé jusqu’au 31 août. Des pré-réservations sont possibles par courrier. Ouverture de la billetterie : samedi 11 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h

Espace jean-vilar 264 Rue de la Mère Dieu 45200 Amilly



2022-01-30T18:00:00 2022-01-30T20:00:00