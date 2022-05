Solivert opération 0 déchet du groupe partouche Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Le domaine de Forges organise une grande opération de nettoyage sur les berges du lac de l'Andelle et dans le bois de l'Epinay. Rendez vous à 14h devant le grand casino. A l'issue de cet après-midi un goûter sera offert aux participants sur la Forges Beach en plein cœur du domaine de Forges.

