Vernissage le 3 mars à 18h



Fin 2019, Théotime Dupas quitte le Gard, où il a grandi et étudié, pour Roubaix, dans le Nord. C’est aussi la période où apparaissent les premiers signes de l’épidémie à venir.



Muni d’un petit appareil argentique type “point & shoot”, il capture les 3 années qui suivent, le confinement, seul ou à plusieurs, le dépaysement, les événements banals ou extrêmes de ce quotidien fracturé.



L’Installation qui donne corps à l’exposition, faite de bois brut et chutes de matériaux de chantier, en équilibre dans un état de délabrement continu et de construction sans fin, fait écho aux tensions qui parcourent la série.



Ainsi l’image disparait parfois derrière une autre, se superpose, fusionne, obstrue, quelques fois avec violence. A l’opposé de ce dont on nous inonde chaque jour, Solitary revendique une image texturée, prise sur le vif, imparfaite.



Solitary est un portait intime, celui de l’exploration d’un nouveau territoire, celui de l’apprentissage de l’isolement, le portrait aussi d’un exotisme, et d’une recherche de soi et des mars autres, dans un moment où tout semble nous échapper.

