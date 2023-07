Exposition des Artistes Laonnois Solitaire Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Laon Exposition des Artistes Laonnois Solitaire Laon, 16 septembre 2023, Laon. Exposition des Artistes Laonnois 16 et 17 septembre Solitaire Entrée libre Comme chaque année, l’association vous accueillera pour vous y présenter aquarelles et peintures réalisées par ses membres… Solitaire Rue Enguerrand Quarton 02000 Laon Laon 02000 ZAC Île de France Aisne Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 OT Pays de Laon Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Solitaire Adresse Rue Enguerrand Quarton 02000 Laon Ville Laon Departement Aisne Lieu Ville Solitaire Laon

Solitaire Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/