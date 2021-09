Fécamp la société des régates Fécamp, Seine-Maritime Solitaire Du Figaro Mr Speaker Ska En Concert à Fécamp la société des régates Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Cette semaine à Fécamp c’est la solitaire du Figaro, vous pourrez y voir des bateaux mais aussi des concerts ! Retrouvez-nous sur le village avec des concerts jeudi et vendredi et RADAR “la RADio ARt en sort” dans le studiomobile samedi et dimanche. Jeudi à 16h30 Djave et 17h30 Mr Speaker Vendredi 17h Beach Youth

