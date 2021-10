Paris Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Solistes Lyriques Coréens soprano, ténor, baryton & Ensemble Baroque Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Sainte-Marie des Batignolles, le samedi 6 novembre à 16:00

par l’Ensemble Coréen LATITUDE Soprano – Ténor – Baryton & Trio à cordes, Clavecin & Piano

Participation libre aux frais

oeuvres de Gluck – Bach – Telemann – Takejiro – Glazounov – Mendelssohn – Rossini – Franck Église Sainte-Marie des Batignolles 77 place du docteur Félix Lobligeois, 75017 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T16:00:00 2021-11-06T17:30:00

