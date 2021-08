Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse Solistes de l’Opéra, Orchestre et Choeur du Théâtre Bolchoï de Russie Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Solistes de l’Opéra, Orchestre et Choeur du Théâtre Bolchoï de Russie Halle aux Grains, 9 mars 2022, Toulouse. Solistes de l’Opéra, Orchestre et Choeur du Théâtre Bolchoï de Russie

Halle aux Grains, le mercredi 9 mars 2022 à 20:00

### Chants / Orchestre S’il est dans l’ADN du Bolchoï un opéra, c’est bien Eugène Onéguine, entré triomphalement au répertoire en 1881, il y a juste 140 ans. L’amoureuse exaltation de Tatiana, la mort désespérée du poète Lenski : le lyrisme de Tchaïkovski coule naturellement dans l’art et la baguette du pouchkinien Tugan Sokhiev. **Orchestre et Choeur du Théâtre du Bolchoï de Russie,** Chœur – Orchestre **Tugan Sokhiev**, Direction **Elena Zelenskaya**, Soprano **Anna Shapovalova**, Soprano **Alina Chertash**, Mezzo-soprano **Svetlana Shilova,** Mezzo-soprano **Andrei Potaturin**, Baryton **Konstantin Artemiev**, Ténor **Mikhaïl Kazakov,** Basse **Denis Makarov**, Basse ### Programme Tchaïkovski : _Eugène Onéguine_ – Opéra version concert ![]() ### Plus d’infos [Site des Grands Interprètes ](https://www.grandsinterpretes.com/concert/soliste-de-lopera-orchestre-et-choeur-du-theatre-bolchoi-de-russie/) //www.youtube.com/embed/lMNA3oSZgHA ![]() ### Infos pratiques Mercredi 9 mars à 20h

De 20 € à 96 €

Culture Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T20:00:00 2022-03-09T21:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Halle aux Grains Adresse 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Halle aux Grains Toulouse