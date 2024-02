Solistes de la Menuhin Academy Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence, mardi 2 avril 2024.

Arthur Rimbaud affirmait que l’on n’est pas sérieux quand on a 17 ans… C’est pourtant à cet âge que le violoniste ukrainien Bohdan Luts remporte son premier concours international.

Entré à la prestigieuse Menuhin Academy, il rejoint sur scène une autre jeune étoile du piano, Victor Demarquette, 20 ans tout juste. Rassemblant la fougue de leur jeunesse, ils interprètent le Concerto pour piano, violon et cordes, une œuvre écrite à 14 ans par un autre prodige Felix Mendelssohn. L’orchestre des solistes de la Menuhin Academy poursuit le concert avec la Symphonie pour cordes n° 9, marquée par les musiques alpestres et pastorales entendues lors de son voyage en Suisse. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 18:00:00

fin : 2024-04-02

Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

