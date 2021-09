Nantes Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Solistes | Concert des grands élèves Conservatoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Solistes | Concert des grands élèves Conservatoire de Nantes, 22 octobre 2021, Nantes. 2021-10-22 Programme différent sur chaque date

Horaire : 19:00 20:15

Gratuit : oui Gratuit. Entrée suivant les consignes sanitaires en vigueur. Programme différent sur chaque date Elèves solistes du Conservatoire s’orientant vers une carrière professionnelle. Palette instrumentale et répertoire variés. Programme détaillé quelques jours avant en cliquant sur le lien “Site internet”. Conservatoire de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr 02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/grandseleves

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Conservatoire de Nantes Adresse 4 Rue Gaëtan Rondeau Ville Nantes lieuville Conservatoire de Nantes Nantes