Soliste en Mission – Vinh Pham, violoniste M128 – Missions Etrangères de Paris Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 07 mars 2024

de 12h30 à 13h30

.Public adolescents adultes. payant

Découverte en musique du musée des Missions Etrangères de Paris

Jeudi 7 mars 2024 : Vinh Pham, violoniste

Né à Paris d’origine vietnamienne, d’une famille « artiste » (ses parents sont d’excellents chanteurs amateurs et le Quatuor PHAM, qu’il forme avec son frère et ses soeurs, se produit régulièrement sur Mezzo ), Vinh PHAM débute le violon à 7 ans avec Françoise Roure-Chouteau et Georges Tessier et donne son premier concert en soliste à 13 ans avant d’être, à 15 ans, le plus jeune Lauréat-Finaliste jamais récompensé au Concours International de Violon » TIBOR VARGA » (Suisse) ainsi qu’au Concours International de Musique de Chambre « G.B.VIOTTI » (Italie).

Diplômé de l’ International Menuhin Music Academy – Gstaad- , il étudie et joue en soliste et musique de chambre avec Yehudi Menuhin, Alberto Lysy, et surtout avec Ivry Gitlis dans toute l’Europe. Il profitera également des conseils de Zino Francescatti, Aurélio Perez, Anne-Marie Morin et Nathan Milstein. Avec Ivry Gitlis – véritable idole de son enfance -, il participe au film de Claude Edelmann « Un violon dans la tête « , Premier Prix aux festivals de Palaiseau et de Biarritz 1992.

Son large répertoire comprend plusieurs oeuvres composées à son intention et qu’il a créées. Musicien complet et curieux de toutes les Musiques, violon-solo permanent ou « invité » de nombreux orchestres prestigieux, il se produit beaucoup en musique de chambre, enseigne et joue en soliste dans le monde entier. Depuis 1996, il est violon-solo (Concertmaster) permanent ou « invité » de nombreux orchestres prestigieux.

Vinh PHAM a par ailleurs enthousiasmé les personnalités les plus prestigieuses du monde musical ( Yehudi Menuhin, Ivry Gitlis, Zino Francescatti, Bruno Monsaingeon, Pierre Petit, Alain Boulfroy, Ion Baciu…) par le charme, l’élégance naturelle, la chaleur communicative, la facilité et l’intelligence de son jeu.

Sur le temps du déjeuner à partir de 12h30, venez partager avec MISSION 128 et l’association Lyre&Muses une pause musicale et culturelle.

M128 – Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007 Paris

MEP Soliste en Mission