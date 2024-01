Soliste en Mission – Thanh Hang Nguyen, guitariste M128 – Missions Etrangères de Paris Paris, jeudi 1 février 2024.

Le jeudi 01 février 2024

de 12h30 à 13h30

.Public adolescents adultes. payant

Découverte en musique du musée des Missions Etrangères de Paris



Jeudi 1er février 2024 : Thanh Hang Nguyen, guitariste

A travers l’enseignement de Gérard Verba au conservatoire d’Antony, trois prix d’Excellence de la FNUCMU et le premier prix centralisé de la ville de Paris à seulement 13 ans, diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris quelques années plus tard, plusieurs fois primée dans des concours nationaux et internationaux. Dès l’âge de dix ans, elle donne ses premiers concerts et depuis, elle sillonne des pays et des lieux prestigieux.

On admire sa maîtrise technique et la fluidité avec laquelle ses doigts se meuvent sur sa guitare, une Smallman and sons de 2004.

Mais au-delà, ce sont les vibrations qu’elle nous transmet et les émotions qu’elle déclenche qui nous transportent loin, très loin.

Depuis ses débuts, elle se produit dans de nombreuses formations (solo, duo de guitares, octuor de guitares, duo avec violon, duo avec violoncelle, quintette avec quatuor à cordes…) pour partager sa passion. Sa curiosité et sa volonté d’explorer de nouveaux horizons musicaux lui ont permis de développer un répertoire varié.

En poste au conservatoire d’Antony depuis 2000, elle transmet avec motivation et savoir-faire, le plaisir de jouer à ses élèves.

Personnalité éclectique, Thanh s’intéresse à l’Art sous toutes ses formes, et puise également son énergie dans le Sport ( en plongée sous-marine, titulaire du Monitorat fédéral 2ème degré de la fédération française d’étude et de sports sous-marin).

Découvrez et partagez un moment de générosité, de virtuosité et d’émotion.

Sur le temps du déjeuner à partir de 12h30, venez partager avec MISSION 128 et l’association Lyre&Muses une pause musicale et culturelle.

M128 – Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007 Paris

