Solis – Vibrations solaires et festivités musicales Parc du Palais Longchamp, 5 mai 2023, Marseille 4e Arrondissement

2023-05-05 – 2023-05-05

SOLIS, est une aventure inédite qui propose, à l’arrivée des beaux jours, une série de rendez-vous musicaux et festifs aux marseillaises et aux marseillais en relevant le défi de l’autonomie énergétique, de la gratuité, et d’une(‘re)découverte des plus beaux jardins de Marseille !



A l’heure où l’énergie est devenue un enjeu mondial et où la solidarité est une nécessité, SOLIS ouvre la voie à des événements entièrement gratuits, ne fonctionnant qu’à l’énergie solaire, au cœur des espaces verts de Marseille !

Venez vivre une expérience solaire et sonore ouverte à tous.tes : curieux, familles, flâneurs, mélomanes, visiteurs de passages, nous vous proposons de profiter différemment des parcs et jardins marseillais ; en offrant des vitrines simples et éco-positives à des artistes, dans des espaces naturels.



Nous souhaitons ensemble créer la simplicité, la curiosité, le partage et la bonne humeur afin de défendre le vivre ensemble.



Participez à un usage positif des espaces publics d’une cité millénaire, musicale,

métissée, familiale et solaire !



« il y a juste à regarder le soleil pour croire aux miracles » !



Un appel à candidatures pour les artistes est en cours, bientôt la programmation complète !

Un nouveau festival écoresponsable ne fonctionnant qu’à l’énergie solaire, au cœur d’un des plus beaux jardins marseillais !

https://www.facebook.com/solisfestivalmarseille

