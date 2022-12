Soli’run Avenue de Saint-Cloud, 19 mars 2023, VERSAILLES.

Le dimanche 19 mars 2023

de 08h45 à 12h00

. payant

La Soli’run rassemble les sportifs du dimanche, les athlètes les plus aguerris et même les tout-petits et grands marcheurs, qui souhaitent associer leurs kilomètres à une cause. L’intégralité des bénéfices sont comme chaque année depuis 10 ans reversés à l’association Habitat et Humanisme.

La Soli’run est un événement organisé par des bénévoles de plusieurs clubs Rotary et Rotaract. Le jour J des bénévoles de l’association Habitat et Humanisme seront également présents pour aider au bon déroulement des épreuves.

Ces bénévoles sont là pour faciliter l’organisation de la matinée et faire en sorte que vous preniez plaisir à participer à chaque épreuve, partagez leur bonne humeur !

Chaque année depuis maintenant plus de 10 ans, l’intégralité des bénéfices est reversée à l’association Habitat et Humanisme pour soutenir un de leurs projets les plus récents.

Toutes les infos

Avenue de Saint-Cloud Avenue de Saint-Cloud 78000 VERSAILLES

Contact : https://www.facebook.com/solirunHH/?ref=page_internal https://www.facebook.com/solirunHH/?ref=page_internal https://solirun.com/inscription/

Illustration Facebook