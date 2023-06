Séjour Nature, Sport et Patrimoine Solincité Résidence Forestière La Taillade – La Réunion Casteljaloux Casteljaloux Catégories d’Évènement: Casteljaloux

Lot-et-Garonne Séjour Nature, Sport et Patrimoine Solincité Résidence Forestière La Taillade – La Réunion Casteljaloux, 17 juillet 2023, Casteljaloux. Séjour Nature, Sport et Patrimoine 17 – 21 juillet Solincité Résidence Forestière La Taillade – La Réunion 50 € pour les QF de 0 à 856 € / 65 € pour les QF de 857 à 1000 € / 65 € pour les QF de 1001 à 1500 € Il s’agit d’un séjour sur le thème du sport, de la nature et du patrimoine qui se tiendra du 17 au 21 juillet 2023 au coeur de la forêt landaise, sur le secteur de Casteljaloux.

24 enfants agés de 7 à 13 ans participeront au séjour.

Il seront hébergés à la résidence forestière de la taillade à POMPOGNE (47420) dans des chalets de 4 à 8 places.

Ils seront encadrés par 3 animateurs diplômés et formés aux spécificités du dispositif « colos apprenantes ».

Les enfants vivront des activités sportives, ludiques, éducatives et culturelles dans un environnemet naturel, pour certains inhabituel et méconnu. Solincité Résidence Forestière La Taillade – La Réunion 47700 CASTELJALOUX Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 88 01 03 »}, {« type »: « email », « value »: « clsh.damazan@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T07:15:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:30:00+02:00 Sport nature Istock Détails Catégories d’Évènement: Casteljaloux, Lot-et-Garonne Autres Lieu Solincité Résidence Forestière La Taillade - La Réunion Adresse 47700 CASTELJALOUX Ville Casteljaloux Departement Lot-et-Garonne Age min 7 Age max 13 Lieu Ville Solincité Résidence Forestière La Taillade - La Réunion Casteljaloux

Solincité Résidence Forestière La Taillade - La Réunion Casteljaloux Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/casteljaloux/

Séjour Nature, Sport et Patrimoine Solincité Résidence Forestière La Taillade – La Réunion Casteljaloux 2023-07-17 was last modified: by Séjour Nature, Sport et Patrimoine Solincité Résidence Forestière La Taillade – La Réunion Casteljaloux Solincité Résidence Forestière La Taillade - La Réunion Casteljaloux 17 juillet 2023