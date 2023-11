Atelier Copro : L’immatriculation des registres des copropriétaires Soliha Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Atelier Copro : L’immatriculation des registres des copropriétaires Soliha Nantes, 28 novembre 2023, Nantes. 2023-11-28

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : oui Sur inscription : 02 40 44 99 64 Immatriculer ou mettre à jour l’immatriculation du registre des copropriétés : nous répondons à vos questions. Soliha Doulon – Bottière Nantes 44300

0240449964 https://www.paysdelaloire.soliha.fr/ Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Soliha Adresse 8 rue du Petit châtelier Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Soliha Nantes latitude longitude 47.245621, -1.506098

Soliha Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/