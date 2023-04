Fête communale Le bourg, 12 août 2023, Soligny-la-Trappe.

Fête communale organisée par le comité des fêtes de Soligny-la-Trappe. Au programme :

Samedi 12 août :

– de 14h à 18h : marché de producteurs locaux, arts et artisanats. Défilé de voitures et motos anciennes dans le bourg.

– 18h : messe aux cors de chasse suivie d’un dépôt de gerbes au monument aux morts.

– 22h30 : retraite aux flambeaux avec cors de chasse

– 23h : feu d’artifice

Dimanche 13 août :

– brocante (sans réservation – 2 € le mètre)

Lundi 14 août :

– concours de pétanque ouvert à tous : inscription à 13h30 (5 € / joueur), début du concours à 14h15, doublette en 4 parties, gagnant contre gagnant.

Fête foraine tout le week-end.

Samedi 2023-08-12 à ; fin : 2023-08-14 . .

Le bourg

Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie



Communal festival organized by the festival committee of Soligny-la-Trappe. On the program :

Saturday August 12th :

– from 2pm to 6pm: market of local producers, arts and crafts. Parade of old cars and motorcycles in the village.

– 6pm : mass with hunting horns followed by a wreath laying at the war memorial.

– 10:30 pm : torchlight procession with hunting horns

– 23h : fireworks

Sunday August 13th :

– flea market (without reservation – 2 ? per meter)

Monday August 14th :

– petanque competition open to all: registration at 1:30 pm (5 ? / player), beginning of the competition at 2:15 pm, doublette in 4 games, winner against winner.

Fair all weekend

Fiesta popular organizada por el comité de fiestas de Soligny-la-Trappe. En el programa:

Sábado 12 de agosto :

– de 14:00 a 18:00 h: mercado de productores locales, artesanía. Desfile de coches y motos de época por la ciudad.

– 18.00 h: misa con trompetas de caza y colocación de una corona de flores en el memorial de guerra.

– 22.30 h: desfile de antorchas con cuernos de caza

– 23.00 h: fuegos artificiales

Domingo 13 de agosto:

– mercadillo (no es necesario reservar – 2€ el metro)

Lunes 14 de agosto :

– competición de petanca abierta a todos: inscripción a las 13h30 (5€/jugador), inicio de la competición a las 14h15, a dobles en 4 partidas, ganador contra ganador.

Feria todo el fin de semana

Gemeindefest, das vom Festkomitee von Soligny-la-Trappe organisiert wird. Auf dem Programm stehen :

Samstag, 12. August :

– von 14 bis 18 Uhr: Markt mit lokalen Erzeugern, Kunst und Kunsthandwerk. Umzug von Oldtimern und Motorrädern durch den Ort.

– 18 Uhr: Messe mit Jagdhörnern, gefolgt von einer Kranzniederlegung am Kriegsdenkmal.

– 22.30 Uhr: Fackelzug mit Jagdhörnern

– 23 Uhr: Feuerwerk

Sonntag, den 13. August :

– trödelmarkt (ohne Reservierung – 2 ? pro Meter)

Montag, den 14. August :

– pétanque-Wettbewerb für alle: Anmeldung um 13:30 Uhr (5 ? / Spieler), Beginn des Wettbewerbs um 14:15 Uhr, Doublette in 4 Partien, Sieger gegen Sieger.

Jahrmarkt das ganze Wochenende über

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme