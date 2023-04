Chemin des Ateliers du Perche – Catherine Vigier 5, route de Moulins, 22 avril 2023, Soligny-la-Trappe.

Chemin des Ateliers du Perche – Les artistes ouvrent leur porte

Catherine Vigier – Plasticienne, peinture, textile, livres d’artiste

Sous mon arbre à palabres, j’aime redonner un souffle nouveau à des tissus ou des savoirs faire anciens. Mes personnages, sont issus des fresques du moyen-âge, ou de l’art populaire. Mon dessin spontané à l’encre de chine est guidé par le hasard et mon imaginaire.

Caroline Schwerdorffer et son atelier des Deux Colombes sera présente sur tout le temps des portes ouvertes avec ses céramiques.

Sarah Poulain auteure avec l’association « vivrécrire » proposera un atelier écriture le samedi 22 avril de 14h15 à 17h (inscriptions au 06 85 50 58 83 à partir du 1er avril – 15,00 € l’atelier, 5,00 € pour les personnes bénéficiant de minimas sociaux). Le dimanche 30 avril de 14h30 à 16h30, elle dédicacera son dernier livre « Des Filles à Histoires ».

Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie



Chemin des Ateliers du Perche – Artists open their doors

Catherine Vigier – Plastic artist, painting, textile, artist?s books

Under my palaver tree, I like to give a new life to fabrics or ancient know-how. My characters come from medieval frescoes or from popular art. My spontaneous drawing with Indian ink is guided by chance and my imagination.

Caroline Schwerdorffer and her workshop in Les Deux Colombes will be present during the open house with her ceramics.

Sarah Poulain author with the association « vivrécrire » will propose a writing workshop on Saturday April 22 from 2:15 pm to 5 pm (registration at 06 85 50 58 83 from April 1 – 15,00 ? the workshop, 5,00 ? for people receiving social minima). On Sunday, April 30 from 2:30 to 4:30 pm, she will sign her latest book » Des Filles à Histoires »

Chemin des Ateliers du Perche – Los artistas abren sus puertas

Catherine Vigier – Artista, pintura, textil, libros de artista

Bajo mi árbol de palaver, me gusta dar una nueva vida a viejos tejidos o saber hacer. Mis personajes proceden de frescos medievales o del arte popular. Mi dibujo espontáneo con tinta china se guía por el azar y mi imaginación.

Caroline Schwerdorffer y su taller de Les Deux Colombes estarán presentes durante la jornada de puertas abiertas con sus cerámicas.

Sarah Poulain, autora con la asociación « vivrécrire », ofrecerá un taller de escritura el sábado 22 de abril de 14.15 a 17.00 h (inscripción en el 06 85 50 58 83 a partir del 1 de abril – 15.00 h el taller, 5.00 h para personas con ayudas sociales). El domingo 30 de abril, de 14.30 a 16.30 h, firmará su último libro « Des Filles à Histoires »

Chemin des Ateliers du Perche – Künstler öffnen ihre Türen

Catherine Vigier – Bildende Künstlerin, Malerei, Textilien, Künstlerbücher

Unter meinem Palaverbaum erwecke ich gerne alte Stoffe oder alte Fertigkeiten zu neuem Leben. Meine Figuren stammen von Fresken aus dem Mittelalter oder aus der Volkskunst. Meine spontanen Tuschezeichnungen werden vom Zufall und meiner Vorstellungskraft geleitet.

Caroline Schwerdorffer und ihr Atelier in Deux Colombes werden während des gesamten Tages der offenen Tür mit ihren Keramiken anwesend sein.

Sarah Poulain, Autorin mit dem Verein « vivrécrire », wird am Samstag, den 22. April von 14.15 bis 17.00 Uhr einen Schreibworkshop anbieten (Einschreibungen unter 06 85 50 58 83 ab dem 1. April – 15,00 ? der Workshop, 5,00 ? für Personen, die ein soziales Minimum beziehen). Am Sonntag, den 30. April von 14:30 bis 16:30 Uhr signiert sie ihr neuestes Buch « Des Filles à Histoires »

