Spectacle de Noël à Solignac-sur-Loire SOLIGNAC SUR LOIRE Solignac-sur-Loire, 20 décembre 2023, Solignac-sur-Loire.

Solignac-sur-Loire,Haute-Loire

La Compagnie des Pourparlers, association culturelle d’animation et de production théâtrale vous propose des spectacles de Noël.

Trois pièces seront présentées..

2023-12-20 18:00:00 fin : 2023-12-20 . EUR.

SOLIGNAC SUR LOIRE Salle polyvalente

Solignac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Compagnie des Pourparlers, a cultural association for theatrical animation and production, is offering Christmas shows.

Three plays will be presented.

La Compagnie des Pourparlers, asociación cultural especializada en producciones teatrales, organiza una serie de espectáculos navideños.

Se representarán tres obras.

Die Compagnie des Pourparlers, ein Kulturverein, der sich mit der Animation und Produktion von Theaterstücken befasst, bietet Ihnen Weihnachtsvorstellungen an.

Es werden drei Stücke aufgeführt.

