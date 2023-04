2ème édition Festival Amitiés Musicales Internationales Château La Borie, 9 mai 2023 20:00, Solignac.

Concert classique Grands Amateurs – Lauréats de concours internationaux de piano Mardi 9 mai, 20h00 1

2ème édition du Festival Amitiés Musicales Internationales du 6 au 14 mai 2023 en Périgord (Coulaures), à Limoges et à Paris (Eglise Saint-Merry).

Venez écouter des musiciens grands amateurs venus des quatre coins du monde pour se produire à Limoges, ces artistes dont la musique n’est pas le métier mais dont le niveau quasi-professionnel leur permet de se produire en concert.

Pays participants : Biélorussie, Saint-Vincent et les Grenadines, France.

Lauréats des grands concours internationaux Grands Amateurs de Piano : Concours Van Cliburn (Dallas / Fort Worth, USA), WIAC (Washington, USA), Concours Chopin (Varsovie, Pologne), Concours des Grands Amateurs de piano (Paris, France), Concours international de piano d’Ile-de-France Anne Queffelec (Maison-Laffitte, France), Piano Bridges Competition (Saint-Petersbourg, Russie), PianoLink Competition (Cremona, Italie).

Au programme : Scarlatti, Chopin, Mendelssohn, Schubert, Saint-Saëns, Gounod, Debussy et Tchaïkovsky.

Avec la participation exceptionnelle de Geneviève Bouillet, professeur de chant au CRR de Limoges et Isabelle Oehmichen, pianiste concertiste ancienne élève de G. Cziffra et directrice de l’académie franco-hongroise de Budapest.

Réservation des places sur le site https://my.weezevent.com/borie et sur place le soir du concert.

Contact: Sylvain Levy – 06 05 02 15 83

