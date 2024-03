Solifestival Sur le stade Val en Vignes, vendredi 23 août 2024.

Solifestival Sur le stade Val en Vignes Deux-Sèvres

Le solifestival est de retour pour une version revisité. Cette année, les animations proposées s’étendent sur 2 jours avec au programme un marché de produits locaux, des stands sportifs fun et des ateliers ludiques de 9h à 17h30 et en soirée les concerts.

Le solifestival est de retour pour une version revisité. Cette année, les animations proposées s’étendent sur 2 jours avec au programme un marché de produits locaux, des stands sportifs fun et des ateliers ludiques de 9h à 17h30 et en soirée les concerts.

Tout au long du week-end, retrouvez sur scène Sumac Dub, Bandikoot in Dub, Bamboo Station feat Chupsetters, DJ Couzin HUb, La gitane, Lemon Furia, Winston Dub Project, Los Tres Puntos, banos feat Gwann, Ashkabad Art-x ou encore Lyricson Selecta Antwan .

Possibilité de camping et de restauration sur place. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 17:00:00

fin : 2024-08-24 02:00:00

Sur le stade Rue du Moulin

Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Solifestival Val en Vignes a été mis à jour le 2024-03-20 par Maison du Thouarsais