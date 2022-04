Solidays Hippodrome de Longchamp, 7 avril 2022, Paris.

Du vendredi 24 juin 2022 au dimanche 26 juin 2022 :

dimanche

de 14h00 à 23h00

samedi

de 14h00 à 23h00

vendredi

de 17h00 à 23h00

. payant

Plus que jamais, Solidays entend faire battre le cœur des festivaliers au rythme d’une fête effrénée.

Un vent de renouveau se dirige vers Longchamp. Dans ses rangs, une cohorte de révélations immanquables.

Côté rap, tout d’abord, avec GAZO, LE porte-flambeau de la drill made in France, OBOY et son flow tout-terrain, 47TER et leur rap pop ensoleillé, SOPICO, l’auto-proclamée fusion de Nirvana et Wu-Tang, ou encore SOSO MANESS, le créateur officieux du rap sauce EDM. L’électro, c’est saupoudrée de groove qu’elle se dégustera, grâce au showman multi-instrumentiste MEZERG, au déjanté génie de l’impro MARC REBILLET, ou encore au love dj FOLAMOUR A/V SHOW. Quant au rock, c’est dans la langue de Shakespeare qu’il résonnera avec les « soul brothers » de BLACK PUMAS et les anglais de THE MURDER CAPITAL. YSEULT, RONISIA, EMMA PETERS et NOVEMBER ULTRA représenteront quant à elles la pop 2.0, celle qui s’affranchit des codes et des genres pour se présenter dans tous ses états – rock, urbain ou encore folk.

Solidays ne serait pas Solidays sans les merveilleuses pépites et découvertes qui se révèlent chaque année comme des bêtes de scène d’ores et déjà accomplies. Alors croyez-nous lorsque l’on vous dit que vous « pogoterez » grâce aux riffs électriques de STRUCTURES et à la techno dark des inclassables GARGÄNTUA, que vous « headbangerez » en chœur avec la pépite afro-transe BCUC, que vous « shakerez vos booties » grâce au kuduro de l’inépuisable PONGO et que vous vous envolerez sur les délicates perles-chansons de STÉPHANE.

Leurs premiers passages furent magiques, bouillants, inoubliables… C’est peu de dire que nous attendons leurs retours avec impatience. Celui de EDDY DE PRETTO, désormais pilier du paysage musical français, de GAËL FAYE qui fait de la poésie une fête, de NISKA, incontournable depuis son fameux tube « réseaux », de RILÈS, joyeux drille plus survolté que jamais… Sans oublier SKIP THE USE, entrainé par l’incroyable Matt Bastard, VICTOR SOLF, maître des pépites soul ou encore JAHNERATION qui fait rimer reggae et français avec brio, à l’instar de BIGA*RANX, le plus international des reggaemen français.

Ils rejoignent ORELSAN, BLACK EYED PEAS, DAMSO, JUSTICE dj set, -M-, POLO & PAN, RONE solo, MEUTE, PLK, SUZANE, BORIS BREJCHA, FEU! CHATTERTON, CKAY.

Hippodrome de Longchamp 2 routes des tribunes 75016 Paris

Contact : https://www.solidays.org/ https://www.facebook.com/FestivalSolidays/ https://solidays.seetickets.com/content/ticket-options