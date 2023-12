Solidays Hippodrome de Longchamp Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Solidays Hippodrome de Longchamp Paris, 28 juin 2024, Paris. Du vendredi 28 juin 2024 au dimanche 30 juin 2024 :

vendredi

de 17h00 à 23h00

samedi

de 14h00 à 23h00

dimanche

de 14h00 à 23h00

.Tout public. payant Le festival de musique, organisé depuis 1999 par l’association Solidarité Sida sur les pelouses de l’hippodrome de Longchamp, se tiendra du 28 au 30 juin. Découvrez la programmation Vendredi 28 juin Gazo & Tiakola

Trinix

Sam Smith

SDM

Adèle Castillon Samedi 29 juin Brutalismus 3000

Diplo

PLK Dimanche 30 juin Martin Garrix

Pomme

TIF

Zola

Louise Attaque Le VIH/sida en chiffres (2021) 38,4 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2021 dans le monde.

1,5 million de personnes sont devenues nouvellement infectées par le VIH.

650 000 de personnes sont décédées de maladies liées au sida.

28,7 millions de personnes avaient accès à la thérapie antirétrovirale.

En France, environ 5000 personnes ont découvert leur séropositivité VIH. Source : Onusida Hippodrome de Longchamp 2 routes des tribunes 75016 Paris Contact : https://www.solidays.org/ https://www.facebook.com/FestivalSolidays/ https://www.facebook.com/FestivalSolidays/ https://solidays.seetickets.com/content/ticket-options

