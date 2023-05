Solidays célèbre ses 25 ans… et la lutte continue ! Hippodrome de Longchamp, 23 juin 2023, Paris.

Le festival de musique, organisé depuis 1999 par l’association Solidarité Sida sur les pelouses de l’hippodrome de Longchamp, se tiendra du 23 au 25 juin. Et cette édition anniversaire s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle avec son lot de surprises.

Après une édition 2022 de tous les records, Solidays s’apprête à fêter son 25e anniversaire en grande pompe avec de nombreuses surprises et la venue d’artistes de tous les horizons.

Cette année plus que jamais, Solidays entend capter l’air du temps. Qu’ils explosent les charts internationaux ou les compteurs des réseaux sociaux, qu’ils affichent complet partout où ils passent ou proposent des expériences live hors du commun, ces artistes font la musique d’aujourd’hui et de demain aux quatre coins du monde. À leurs côtés, les festivaliers, bénévoles et militants célébreront le plus beau des déterminismes humains : aimer.

Découvrez la programmation



Soutien aux associations internationales

C’est le moment du festival pendant lequel tout s’arrête, le son, les animations, les discussions. On se fige, et on écoute : depuis ses tout débuts, Solidays offre une tribune aux associations de lutte contre le VIH/sida venues d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient, d’Europe et de France, Solidays et leur permet de porter haut et fort leurs revendications. Partagez avec elles leurs joies ou leurs inquiétudes et découvrez leurs témoignages.

La Cérémonie contre l’Oubli

Autre moment intense et incontournable de Solidays, la Cérémonie contre l’Oubli, instant collectif dédié à la mémoire des victimes du sida. C’est la raison d’être du festival. Sur la pelouse, des dizaines de patchworks confectionnés par les proches des disparus sont déployés pendant que, sur scène, des voix perpétuent le souvenir de celles et ceux qui nous ont quittés. Ne manquez pas non plus l’Expo du « Patchwork des Noms », espace où chacun a la possibilité de venir laisser son témoignage sur le mur des mots et des maux.

Stand de la Ville de Paris

Depuis vingt ans, Paris est partenaire de Solidarité Sida et du festival Solidays. Pour célébrer le retour de Solidays, le stand proposera de nombreuses animations autour de la santé, de la solidarité, de la citoyenneté et de l’engagement en faveur de l’environnement. Venez rencontrer les professionnels de santé et de la solidarité, mais aussi des bénévoles mobilisés aux côtés de la Ville de Paris pour parler de sexualité, contraception, citoyenneté et de toutes les actions possibles pour faire de Paris la Ville de la solidarité et de… l’amour sans sida.

Le VIH/sida en chiffres (2021)

38,4 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2021 dans le monde.1,5 million de personnes sont devenues nouvellement infectées par le VIH.650 000 de personnes sont décédées de maladies liées au sida.28,7 millions de personnes avaient accès à la thérapie antirétrovirale.En France, environ 5000 personnes ont découvert leur séropositivité VIH. Source : Onusida

