Solid’Art Paris : aidez des enfants à partir en vacances ! Le Carreau du Temple Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Solid’Art Paris : aidez des enfants à partir en vacances ! Le Carreau du Temple, 5 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 05 mai 2022 au dimanche 08 mai 2022 :

gratuit

Solid’Art, le Salon Solidaire d’Art Contemporain du Secours populaire, mobilise 110 artistes du 5 au 8 mai, au Carreau du Temple, afin de faire partir un maximum d’enfants en vacances cet été. Venez nombreu·se·s ! Peintres, sculpteurs, photographes, street-artistes, … exposeront en soutien à la campagne « des oubliés des vacances 2022 ». Les fonds collectés seront convertis en « journées vacances offertes ». Encore aujourd’hui, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances ! Le street artiste Jace, parrain de cette 1ère édition parisienne de Solid’Art, réalisera une performance et éditera une sérigraphie spécialement pour le Secours Populaire. Solid’Art s’adresse aux amateurs d’art, aux personnes aidées par le Secours Populaire ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent connaître l’association et exprimer leur solidarité. Plus nous seront nombreux, plus forte sera la solidarité ! Rendez-vous les 5/6/7/8 mai au Carreau du Temple (1 800 m² d’exposition – 110 artistes – Entrée gratuite) Une œuvre achetée, c’est un enfant qui part en vacances ! Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003 Contact : contact@solidart.fr https://solidart.fr/paris/ https://www.facebook.com/SolidartExpo Art contemporain;Expo;Peinture;Photo;Salon;Solidarité;Street-art

Date complète : Solid’Art Paris

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Carreau du Temple Adresse 2 rue Perrée Ville Paris lieuville Le Carreau du Temple Paris Departement Paris

Le Carreau du Temple Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Solid’Art Paris : aidez des enfants à partir en vacances ! Le Carreau du Temple 2022-05-05 was last modified: by Solid’Art Paris : aidez des enfants à partir en vacances ! Le Carreau du Temple Le Carreau du Temple 5 mai 2022 Le Carreau du Temple Paris Paris

Paris Paris