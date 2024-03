Solid’Art Hôtel de Ville de Lille Lille, vendredi 14 juin 2024.

Solid’Art La dixième édition de Solid’Art, le salon solidaire d’art contemporain, se tiendra durant 3 jours à la l’hôtel de ville de Lille. 14 – 16 juin Hôtel de Ville de Lille Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-14T14:00:00+02:00 – 2024-06-14T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-16T10:00:00+02:00 – 2024-06-16T19:00:00+02:00

La dixième édition de Solid’Art, le salon solidaire d’art contemporain, se tiendra durant 3 jours à la l’hôtel de ville de Lille et recevra près de 120 artistes exposants sur 2 500 m2 d’exposition. Peintres, photographes, street-artistes, sculpteurs, sérigraphes, … venez les rencontrer et découvrir leurs univers. Il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets. Les fonds collectés permettront de financer la Campagne des Oubliés des Vacances du Secours populaire : une œuvre achetée, c’est un enfant qui part en vacances !

Hôtel de Ville de Lille place simon vollant lile Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France

