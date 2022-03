Solidarité Ukraine – Facebook live exceptionnel Salle du Conseil – Hôtel de Ville Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Salle du Conseil – Hôtel de Ville, le vendredi 4 mars à 18:00

Vendredi 4 mars à 18h, Philippe Buisson, Maire de Libourne et Président de La Cali, et Alexis Gromme et Yulia Pochapska, représentants locaux d’Ukraine Amitié répondent à vos questions ! Vous souhaitez vous mobiliser et aider la population ukrainienne mais vous ne savez pas comment faire ? Salle du Conseil – Hôtel de Ville 42 place Abel Surchamp 33500 Libourne Libourne Centre-Ville Gironde

