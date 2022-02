(Solidarité) Journée culinaire, festive, et soutien familial Amicale Laïque du Crêt de Roch Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

le vendredi 11 février à 13:30

### Cette soirée est dédiée à Thioro, … maman de l’école élevant seule ses deux enfants. Cette famille est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) **car cette dame n’a pas fait un assez bon chiffre d’affaires en 2020 pour son activité de traiteur et cuisine à domicile**. **L’idée de l’événement** : – de 13h30-16h30 : apprendre à cuisiner un plat sénégalais avec Thioro, à la Cale. – à partir de 16h30 : déguster ce plat ensemble à partir de 19h ou option à emporter. _**NB : dans les deux cas, prépaiement en ligne obligatoire**_ … [_[https://my.weezevent.com/repas-senegalais-au-cret-de-roch](https://my.weezevent.com/repas-senegalais-au-cret-de-roch)_](https://my.weezevent.com/repas-senegalais-au-cret-de-roch) **Côté animation** : La chorale les Ebarioles (chants du monde) chantera à 20h30. Sébastien, passera de la musique sénégalaise/africaine. Passons ensemble un moment convivial et faisons de cette soirée une belle vitrine pour l’activité de Thioro ! —

Par le comité de soutien aux familles de l'école des frères Chappe

