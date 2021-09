Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde Solidarité internationale avec Échange Nord-Sud Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Solidarité internationale avec Échange Nord-Sud Maison écocitoyenne, 21 octobre 2021, Bordeaux. Solidarité internationale avec Échange Nord-Sud

Maison écocitoyenne, le jeudi 21 octobre à 18:00

**Ici comme ailleurs, quelles sont les différentes formes d’engagement citoyen possible pour un futur souhaitable ?** **Public adulte, en accès libre** **Pass sanitaire demandé à l’entrée**

Gratuit, sans inscription

Retour sur les 24 ans d’expérience et d’engagement d’Echange Nord-Sud.L’association agit pour un développement résilient, une société plus solidaire et respectueuse des êtres humains et de la planète Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

