Solidarité en BD : une soirée exceptionnelle avec Marguerite Abouet pour les jeunes de Côte d’Ivoire Espace solidarité Ramey Secours populaire de Paris Paris, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 18h00 à 22h00

.Public adultes. payant

10 euros de participation solidaire. Dans la limite des places disponibles.

Lors d’une soirée exceptionnelle organisée le Secours populaire du 93, l’auteure Marguerite Abouet met vente des planches originales de BD pour financer le voyage d’élèves ivoiriens à Paris. Rendez-vous le 2 mars au Secours populaire de Paris !

Le Secours populaire français de Seine-Saint-Denis s’associe avec Marguerite Abouet lors d’une soirée exceptionnelle !

L’auteure des célèbres sagas BD « Aya de Yopougon », « Akissi », et « Commissaire Kouamé » met en vente pour tous les amateurs de dessin des planches originales et des reproductions dédicacées de ses oeuvres.

L’objectif ? Financer le voyage à Paris des élèves ivoiriens de l’association « Des livres pour tous » dont elle est la présidente. Les dessinateurs Clément Oubrerie, Mathieu Sapin, et Donatien Mary seront présents.

L’association « Des livres pour tous » ouvre et fait fonctionner des bibliothèques pour les enfants et adolescents des quartiers populaires en Côte d’Ivoire. Le Secours populaire de Seine-Saint-Denis, qui s’efforce de renforcer et favoriser l’accès à la culture pour tous, soutient cette initiative depuis 2021.

Les fonds récoltés à l’issue de l’événement serviront à réaliser le projet d’échange entre les élèves du collège Liberté à Drancy et ceux du collège Saint-Jean Bosco à Treichville. Le séjour aura lieu du 8 au 14 mars.

Au programme de la soirée : un repas et une playlist 100% ivoiriens. Côté musique, plusieurs surprises sont attendues… Venez danser et dîner lors d’une soirée qui s’annonce magique, ambiance garantie !

