du mardi 22 mars au mercredi 1 juin à Cugnaux

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, les citoyennes et citoyens ukrainiens se trouvent dans une situation dramatique. La Ville de Cugnaux leur témoigne toute sa solidarité. > Collecte de produits de première nécessité Une collecte de produits de première nécessité a été réalisée par la Réserve Citoyenne et est maintenant terminée. Un grand merci à tous pour votre générosité ainsi qu’aux bénévoles ayant œuvré dans pour la collecte. > Accueillir à son domicile une famille ukrainienne Nombreux d’entre vous se sont déjà manifestés pour secourir et accueillir des ressortissants ukrainiens. Si vous êtes volontaire pour accueillir des ressortissants ukrainiens, faites connaitre vos possibilités d’hébergement en remplissant le formulaire ci-dessous. > Informations pour les ressortissants ukrainiens Vous êtes ressortissant ukrainien et vous souhaitez demander une protection temporaire en France ? Vous avez besoin d’information ? Consultez le formulaire ci-dessous. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, les citoyennes et citoyens ukrainiens se trouvent dans une situation dramatique. La Ville de Cugnaux leur témoigne toute […] Cugnaux Cugnaux , Cugnaux

