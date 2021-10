“Solidari-trail” Saint-Pern, 31 octobre 2021, Saint-Pern.

“Solidari-trail” 2021-10-31 08:00:00 – 2021-10-31

Saint-Pern Ille-et-Vilaine Saint-Pern

L’association “Ensemble pour un sourire” organise un solidari-trail le 31 octobre. Les fonds récoltés seront donnés à la famille de la jeune Marion.

Ceci n’est pas une compétition ! Cela se fait par départ libre entre 8h et 10h30.

4 parcours sont proposés : 12km, 18km et 25km et un parcours familial de 6km.

Pass sanitaire obligatoire. Inscriptions sur klikego.com

+33 2 99 66 72 80

L’association “Ensemble pour un sourire” organise un solidari-trail le 31 octobre. Les fonds récoltés seront donnés à la famille de la jeune Marion.

Ceci n’est pas une compétition ! Cela se fait par départ libre entre 8h et 10h30.

4 parcours sont proposés : 12km, 18km et 25km et un parcours familial de 6km.

Pass sanitaire obligatoire. Inscriptions sur klikego.com

dernière mise à jour : 2021-10-01 par