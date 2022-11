Solid’Air Run Decize, 18 décembre 2022, Decize.

Solid’Air Run

2022-12-18 – 2022-12-18

Découvrez un événement inédit à Decize, qui se déroule sous le thème de la solidarité et du sport : La « Solid’AIR-Run ». Parcours canin, marche et course vont faire bouger les familles et nos amis à quatre pattes !

Pour les animaux en détresse et les enfants hospitalisés, Noël n’est pas toujours une période festive. Et parce que la période de Noël est un moment propice aux actions de générosité, en cette fin d’année, la « Solid’AIR-Run » vous propose différentes façons de faire preuve de solidarité auprès de deux associations : le rire médecin et les chats libres de Decize.

Une entrée pour une activité sportive (parcours canin, marche et course) c’est un don directement reversé à une association.

Parce qu’ils ont été très sages (ou pas) cette année, un petit Marché de Noël spécial animaux se tiendra à l’entrée de la salle des fêtes.

Au programme : atelier de prévention et de bien-être animal, un parcours canin, ainsi que de quoi faire plaisir à nos compagnons à 4 pattes (gourmandises, accessoires de Noël). Une collecte de croquette pour chat sera également proposée par le Conseil Municipal Jeunes, au profil de l’association les chats libres.

3 parcours sportifs, sont mis en place pour s’amuser et se dépasser en famille dans l’ambiance festive des fêtes de fin d’année.

Emmenez vos chapeaux de Noël ou vos costumes de lutins pour ajouter de la couleur dans cette journée hivernale !

Petits et grands pourront aussi assister à un cortège de Noël unique : le Père Noël sera accompagné de ses chiens de traineaux !

Marche et courses sur inscription.

Programme et bulletin d’inscription en PJ

accueil@mairiedecize.fr +33 3 86 25 03 23

