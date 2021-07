Paris Solicycle Paris plage rives de Seine Paris Solicycle Solicycle Paris plage rives de Seine Paris Catégorie d’évènement: Paris

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche de 11h à 19h

gratuit

Des ateliers vélos solidaires et participatifs pour apprendre à réparer son vélo ou en acheter un d’occasion Vous pourrez apprendre à réparer votre vélo donner vos vélos non utilisés pour qu’ils soient recyclés, confier votre bicyclette à nos mécanicien-nes louer ou acheter un vélo d’occasion ainsi que faire du vélo à travers divers activités. TOUT PARIS PLAGES Animations -> Loisirs / Jeux Solicycle Paris plage rives de Seine Pont d’arcole Paris 75004

1, 11 : Hôtel de Ville (156m) 4 : Saint-Michel – Notre-Dame (289m)

Contact :Mairie de Paris Animations -> Loisirs / Jeux Paris Plages;Ados;Sport;En famille;Enfants

Henri Garat/ Ville de Paris

