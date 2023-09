Portes ouvertes / Journée d’autoréparation SoliCycle Paris 18e Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Alliant le lien social, le développement durable et la solidarité, les ateliers vélo solidaire SoliCycle© portés par l’association Études et Chantiers IDF, proposent aux adhérent·e·s de la réparation, des séances d’autoréparation, des pièces neuves ou d’occasion et des vélos d’occasion à bas prix.

SoliCycle Paris 18e 4bis rue d’Oran 75018 Paris Paris 75018 Quartier de la Goutte-d’Or Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:30:00+02:00 – 2023-10-21T13:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:30:00+02:00

SoliCycle®