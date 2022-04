SOLIBARITÉ : TERRASSE MUSICALE GÉANTE Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

SOLIBARITÉ : TERRASSE MUSICALE GÉANTE Laval, 15 mai 2022, Laval.

2022-05-15 12:00:00 – 2022-05-15 22:00:00

Laval Mayenne Les bars du centre ville s’unissent une journée pour vous proposer une terrasse géante musicale. Le tout dans une ambiance festive, familiale, vous retrouverez des food trucks pour vous alimenter, un dj set pour vous divertir, et vos barmans pour vous désaltérer. Organisée par SoliBARité, l’association des bars du centre ville de Laval. SOLIBARITÉ : TERRASSE MUSICALE GÉANTE +33 2 43 65 52 72 Les bars du centre ville s’unissent une journée pour vous proposer une terrasse géante musicale. Le tout dans une ambiance festive, familiale, vous retrouverez des food trucks pour vous alimenter, un dj set pour vous divertir, et vos barmans pour vous désaltérer. Organisée par SoliBARité, l’association des bars du centre ville de Laval. Laval

