Soli Brest, 1 avril 2022, Brest.

Soli Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest

2022-04-01 20:30:00 – 2022-04-02 Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte

Brest Finistère

Pour sa 4ème édition, le Mac Orlan et l’association de danse contemporaine Les Pieds Nus s’associent à nouveau pour proposer un temps autour du solo en danse : SOLI.

Apparu à l’aube du XXe siècle, le solo dansé n’a cessé depuis lors de se manifester sous des formes variées, et est encore aujourd’hui très présent dans le paysage chorégraphique. Soli rend hommage à cette forme de création et invitent les spectateurs à découvrir les univers poétiques et intimes des artistes invité(e)s.

Tarif plein : 5 € / réduit : 3 € / moins de 12 ans : gratuit

Placement libre

Organisation : Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec les Pieds Nus

+33 2 98 33 55 90 http://www.mac-orlan.brest.fr/

Pour sa 4ème édition, le Mac Orlan et l’association de danse contemporaine Les Pieds Nus s’associent à nouveau pour proposer un temps autour du solo en danse : SOLI.

Apparu à l’aube du XXe siècle, le solo dansé n’a cessé depuis lors de se manifester sous des formes variées, et est encore aujourd’hui très présent dans le paysage chorégraphique. Soli rend hommage à cette forme de création et invitent les spectateurs à découvrir les univers poétiques et intimes des artistes invité(e)s.

Tarif plein : 5 € / réduit : 3 € / moins de 12 ans : gratuit

Placement libre

Organisation : Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec les Pieds Nus

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest

dernière mise à jour : 2022-01-10 par