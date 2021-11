Soleynia [Un week-end avec elles] Salle de concert Le Noctambule – MJC, 27 novembre 2021, Albi.

Soleynia sera en concert au Noctambule dans le cadre du festival un week-end avec elles, organisé par Arpèges et Trémolos ! Soleynia est un duo de sœurs au croisement de la chanson francophone et d’un folk orientalisé mêlant les dialectes d’ici et d’ailleurs, l’ensemble frotté au rythm’n blues. L’interprétation solaire des deux jeunes femmes, tout comme leurs textes sensibles d’un universalisme assumé, ouvre sur un univers au beau cousinage d’autres femmes comme Hindi Zahra, Souad Massi ou encore Joan Baez. Chanteuses depuis l’enfance, elles construisent depuis quelques années leur duo « Soleynia » qui s’épanouit de concert en concert en Occitanie et bien au-delà. Deux femmes inspirées par les musiques du monde, la chanson et les virevoltes de la vie. Multi-instrumentistes, chanteuses aériennes, elles sont en pleine connivence et symbiose, entre harpe et violon, guitare et piano, flute et percussion. Leurs deux voix, leurs deux cultures, se répondent et s’harmonisent sur des textes de joies et d’émotions. Leurs regards de femmes avec délicatesse, humour et profondeur emportent dans un univers magnifique d’humanité, allié à la légèreté heureuse de la vie. Elles chantent en français et en arabe, leur musique est au croisement de la chanson et des musiques du monde, avec des textes sensibles portés par un folk orientalisé et frotté au rhythm’n’blues… Ce que Soleynia offre au-delà des mots, c’est la complémentarité des voix, qui viennent directement toucher les âmes et nous font revenir aux origines du monde où le chant rassemblait l’humanité dans une élévation commune, leur musique en devenant organique… C’est leur parcours de femmes qui les motive, leur vision du monde au-delà des croyances et des aprioris, qui font le terreau de leur écriture et de leurs compositions… Soleynia écrit des chansons dans lesquelles résonne la poésie, c’est une respiration qu’elles proposent, un moment hors du temps qui donne une occasion de reconnecter avec sa propre unité, son essence, de se réapproprier sa propre spiritualité au-delà des croyances et des religions.

