Soleynia Centre d’animation Lalande, 29 janvier 2022, Toulouse.

Soleynia

Centre d’animation Lalande, le samedi 29 janvier 2022 à 20:30

Concert ——- **Dans le cadre du festival Détours de chant** Deux femmes inspirées par les musiques du monde, la chanson et les virevoltes de la vie. Multi-instrumentistes, chanteuses aériennes, elles sont en pleine connivence et symbiose, entre harpe et violon, guitare et piano, flûte et percussion. Leurs deux voix, leurs deux cultures, se répondent et s’harmonisent sur des textes de joies et d’émotions. **Chant, harpe, guitare, daf** Leila Zitouni **Chant, violon, piano, flûte** Barbara Lamothe

Centre d’animation Lalande 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T20:30:00 2022-01-29T23:30:00